Durante a sessão que deu início aos trabalhos do Poder Legislativo, a vereadora Neiva Badotti (PSB), foi escolhida por voto secreto, para fazer parte das Comissões Permanentes. Ela passa a ser Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Produção, Comércio, Obras e Serviços Públicos. Além de também fazer parte dos membros da Comissão de Justiça e Redação.

Ao fazer o uso da tribuna, a Vereadora se solidarizou com a situação de emergência em que vive o estado do Acre, que enfrenta uma Pandemia da Covid-19, surtos de dengue, alagação e crise migratória de estrangeiros.

Em seu pronunciamento, a vereadora voltou a abordar assuntos referentes ao transporte de pacientes através da Unidade de Suporte Avançado (USA) e solicitou as escalas de condutores, Médicos e Enfermeiros da viatura USA referente ao período em que a ambulância esteve a disposição do hospital de Brasiléia.

A vereadora solicitou ainda, que toda a situação sobre a retirada da ambulância USA, seja encaminhada ao MP, já que a situação coloca em risco a vida de pacientes, devido a demora nos translado, que agora tem que esperar uma viatura se deslocar da capital para vir buscar pacientes em Brasiléia.

Solicitou também da gerência do Hemonúcleo de Brasiléia, documentos referentes a produtividade de sangue e hemoderivados daquela unidade referente ao ano de 2020, bem como copias das escalas dos servidores daquela unidade referente a Janeiro de 2020 a Fevereiro de 2021, concessões de férias de servidores referentes ao ano de 2020.

Já concluindo seu pronunciamento, a parlamentar falou sobre a falta de medicamentos como Azitromicina e Ivermectina que estão em falta desde o início do ano, e que continua recebendo reclamações quanto a falta desses medicamentos e também prestou condolências à família do Jovem Renan de 17 anos que faleceu a poucos dias pela gravidade da doença adquirida e pela demora no transporte até a capital, onde em estado grave foi transferido em viatura de suporte básico para Rio Brando, onde foi a óbito.

A Vereadora ainda solicitou da Secretaria de Obras reparo de uma bueira no ramal da Electra, pois é uma reivindicação feita pela mesma no início do mês de Janeiro e até o momento não foi atendida.

