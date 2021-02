O processo de vacinação de grupos prioritários contra a Covid-19 em Rio Branco tem enfrentado alguns problemas.

Folha do Acre – Na manhã desta quinta-feira (25), idosos com até 74 anos de idade que aguardavam até 3 horas na filha de vacinação no estacionamento do Detran, em frente ao 7º BEC, tiveram que voltar para casa sem receber o imunizante por não terem a idade exigida nesta etapa da vacinação.

O vereador Emerson Jarude usou as redes sociais para denunciar o que ele classifica como desinformação e desorganização da equié de saúde municipal. O parlamentar afirmou ainda que até a Polícia Militar foi acionado para agir no local.

“É inacreditável o que está sendo feito com a vacinação em Rio Branco. Desinformação, falta de planejamento, desorganização. Um desrespeito total com a população! Ontem divulgaram na mídia que os idosos de 70 a 85 anos seriam vacinados a partir de hoje. Chegando lá descobriram que somente os idosos acima de 74 anos seriam vacinados. Um absurdo! A polícia foi acionada e está no drive-thru em frente ao 7º BEC”.

Nas redes sociais, rio-branquenses denunciam a falta de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde no processo de vacinação.

“Disseram que os acamados podiam ligar que iam até a residência, minha prima ligou pra lá para o número mencionado, a moça super estúpida e mal educada disse que só acima de 80 anos, e no anúncio era a partir de 70”, disse Lilian Emilia.

Outro morador de Rio Branco denuncia que sua avó de 82 anos também não foi imunizada após aguardar quase uma hora na fila.

“Minhã avó de 82 anos ficou 50 minutos na fila para receber a notícia que não iria ser vacinada hoje”, disse.

