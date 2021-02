O senador Márcio Bittar (MDB) que pouco fica no Acre o líder da bancada federal do Acre Sérgio Petecão, além do governador Gladson Cameli estiveram no sobrevoo com Bolsonaro.

Durante sua estadia no Acre, Bolsonaro sobrevoou as áreas mais afetadas pelas cheias dos Rio Yaco que desalojou milhares em Sena Madureira e do Rio Acre, que causa estragos em dezenas de bairros da capital.

Nas redes sociais muita gente questionou o porquê dos prefeitos das duas cidades visitadas, não estarem presentes no voo, sendo eles os que ficam na linha de frente no enfrentamento dos problemas causados pela cheia dos rios locais.

Bocalom (PP) até veio no mesmo avião da comitiva presidencial, mas foi rifado do sobrevoo pelas áreas mais afetadas. Já Mazinho Serafim (MDB) que cumpria agenda em Brasília, sequer conseguiu vaga no avião da comitiva e não esteve em Sena durante a visita de Bolsonaro.

Bocalom tem em menos de dois meses de mandato, se desgastado muito perante a opinião pública, isso pelo comportamento negacionista em relação a Covid-q9 e por suas inúmeras viagens a Brasília.

Com poucas vacinas na bagagem e sem falar nada de Covid-19, faltou cobrança de quem fez a fala e sentou ao lado do presidente durante toda agenda. O Acre está com leitos de UIT’s lotados e o sistema de saúde colapsado.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.