A Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar apreendeu 58,25 quilos de drogas, sendo 24,3 kg de maconha, 28,65 kg de oxidado de cocaína e 5,30 kg de cocaína em pó, na quarta-feira (24) em um barco dentro do rio em Rodrigues Alves, no interior do Acre.

Ainda segundo a polícia, os dois homens que estavam dentro do barco conseguiram fugir ao encostar a embarcação e correr para a mata. As drogas juntamente com a embarcação foram levados à Delegacia de Polícia Civil do município.

