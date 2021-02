Brasil 247 – Os deputados federais Alexandre Frota (PSDB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP) enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (25) pedidos contra a PEC da Imunidade, que muda regras para a prisão de parlamentares.

Frota argumenta que o texto da proposta tramitou “a toque de caixa” na Câmara, sem passar por comissões. A admissibilidade da pauta foi aprovada na quarta-feira (24). Falta agora a análise do conteúdo.

Kataguiri, por sua vez, defende que o projeto esvazia o Judiciário, sendo apelidado de “PEC da impunidade”.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.