Homem foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco — Foto: Reprodução Rede Amazônica Acre Um monitorado por tornozeleira eletrônica foi atingido com um tiro na cabeça, na tarde desta quinta-feira (25), na avenida Francisco Ribeiro, no Bairro Santo Afonso, segundo Distrito de Rio Branco. Do G1 Acre

O homem teria tentado roubar o comércio, usando uma arma de fogo, mas havia uma pessoa no interior do estabelecimento que estava armada e atirou no suspeito, segundo informações do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Após o suspeito ser atingido com o tiro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi acionado, ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave. O CICC informou ainda que não foi possível identificar quem efetuou o disparo porque a pessoa saiu do local e que as investigações da Polícia Civil devem apontar quem atirou no preso. A arma de fogo usada pelo homem que tentava roubar o comércio foi apreendida, uma escopeta de fabricação artesanal.

