Na manhã desta quinta-feira (25), em audiência pública da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações de Enfretamento à Pandemia de Covid-19, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) questionou o diretor-geral da Policlínica de Saúde da Polícia Militar, Wagner Austregesilo Stanislau de Araújo, a respeito dos critérios utilizados para a vacinação contra a covid-19 na unidade de Saúde.

Em resposta, o diretor informou que vieram 80 doses da vacina anticovid, sendo que 70 delas foram aplicadas. Ele pontuou que a aplicação ficou por conta da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Stanislau Araújo explicou também que encaminhou dias antes uma lista com nomes e funções de cada servidor que deveria tomar a dose da vacina anticovid. A lista foi enviada à Semsa e à Sesacre.

Diante disso, Edvaldo Magalhães apresentou requerimento solicitando uma cópia da lista com os nomes das pessoas imunizadas e, além disso, pediu que o secretário Municipal de Saúde, Frank Lima, também se explique junto à Comissão, uma vez que foi a equipe da Semsa que fez a aplicação das doses.

Os dois requerimentos de Edvaldo Magalhães foram aprovados pelos membros da Comissão Especial.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.