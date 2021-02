O senador chegou a acionar a Presidência da República, o GSI e a Abin e a PGR, alegando perseguição – Foto: Beto Barata – Agência Senado

Brasil 247 – O servidor Glauco Octaviano Guerra foi demitido pelo ministro Paulo Guedes (Economia) por improbidade administrativa. O auditor foi usado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para acionar órgãos do governo federal sob o argumento de que o parlamentar, filho de Jair Bolsonaro, teria tido dados fiscais acessados de forma ilegal.

A portaria com a demissão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25, e estabeleceu a restrição ao retorno ao cargo público pelo prazo de cinco anos.

Guerra é um dos cinco auditores da Receita Federal suspeitos de enriquecimento ilícito que recorreram à Justiça e ao Sindifisco sob o argumento de que foram investigados de forma ilegal pelo Escritório de Corregedoria da 7ª Região Fiscal e pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 7ª Região Fiscal.

Guerra e os outros quatro auditores são os responsáveis pela tese usada por Flávio Bolsonaro para tentar anular o inquérito da rachadinha. O senador chegou a acionar a Presidência da República, o GSI e a Abin e a PGR, alegando perseguição e quebra irregular de sigilo fiscal.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.