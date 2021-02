Assessoria – A comitiva do presidente Jair Bolsonaro chegou ao Aeroporto Internacional de Rio Branco às 8h da manhã desta quarta-feira, 24. Esta é a primeira vez que o chefe maior do Estado Brasileiro cumpre agenda no Acre.

Ao lado do governador Gladson Cameli, dos parlamentares federais e ministros de Estado, o presidente fará sobrevoos em áreas alagadas pelo transbordamento dos rios nas cidades de Rio Branco e Sena Madureira.

Os senadores Márcio Bittar, Mailza Gomes e Sergio Petecão fazem parte da comitiva.

A pedido do governador Gladson Cameli e da bancada federal acreana, Jair Bolsonaro anunciará medidas para socorrer vítimas das enchentes dos rios, o envio de mais vacinas contra à Covid-19 ao Acre e data da inauguração da ponte sobre o Rio Madeira.

Juntamente com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Bolsonaro fará ainda a entrega de 21,9 mil doses das vacinas Oxford-AstraZeneca e Coronavac.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.