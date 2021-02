O Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes continua em Brasília (DF) em busca de recursos para o município, na tarde desta terça dia 23, ele foi recebido no Gabinete da Deputada Federal Mara Rocha (PSDB), e seu Irmão o vice-governador do Estado do Acre Major Rocha, na ocasião o chefe do executivo protocolou os pedidos de emendas para esta municipalidade.

“A deputada Federal Mara Rocha tem sido uma parceira muito importante para nosso município, já foram empenhados cerca de 10 milhões de reais para infraestrutura, saúde e outras áreas que vai colocar nossa região em um patamar modernizado e promissor.”

“São pavimentação de ruas, recuperação de ramais, reforma de escolas dentre outras ações, graças ao olhar carinhoso da deputada para nosso município, por isso, em nome de toda população epitaciolândenses queremos agradecer de coração pelos recursos que serão destinados para nós, garantimos que tudo será aplicado de forma correta beneficiando as pessoas diretamente.” Pontuou o prefeito.

Sérgio Lopes destacou ainda, que além dos 10 milhões já empenhados, a deputado estará viabilizando mais emendas para este ano nas mais diversas áreas de infraestrutura, educação, saúde, produção agrícola etc. O Prefeito Cumpre agenda na capital do país até quinta feira e retorna na sexta para o estado do acre.

Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

