No AC, polícia apreende 700 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em veículo na BR-364 — Foto: Divulgação/PRF-AC

Uma ação conjunta entre o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (24), 700 maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. No total, eram 7 mil carteiras de cigarro. Do G1 Acre.

O material estava em um veículo que passava pela BR-364, sentido Rio Branco/Bujari. A ação ocorreu em mais uma fase da Operação Hórus/Vigia. A carga foi apreendida quando o motorista do veículo passava em um bloqueio na rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, em apoio à comitiva presidencial que chegava ao Acre.

Quando o veículo suspeitos passou, os policiais rodoviários deram ordem de parada mas, o motorista desobedeceu a ordem policial e furou o bloqueio. Os policiais, então, seguiram o veículo, mas o motorista abandonou o carro e conseguiu fugir.

Ao realizar as buscas no veículo abandonado, os policiais encontraram 14 caixas, contendo 700 maços, cada um com 10 pacotes, somando o total de 7 mil carteiras de cigarro de origem paraguaia.

A polícia agora investiga para tentar saber para onde a carga ia ser levada. O material e o veículo foram levados para a Superintendência da PRF em Rio Branco.

