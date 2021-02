O novo Ministro da Cidadania, deputado federal João Roma (Republicanos-BA), que deverá tomar posse do cargo na tarde desta quarta-feira, 24, no Palácio do Planalto, cometeu uma gafe durante a entrevista coletiva no Aeroporto Internacional de Rio Branco nesta manhã. Com Informações ac24horas

Ao se referir ao Acre, o ministro que será empossado falou o nome do Estado do Amapá e rapidamente foi corrigido por todos, inclusive Bolsonaro.

Roma se corrigiu e pediu desculpas e destacou recursos liberados por seu Ministério para o Acre. “Temos para o Acre a antecipação do Beneficio de Prestação Continuada prestado pelo INSS. São 89 mil famílias acolhidas pela Bolsa Família no Acre. Liberamos mais R$ 1 milhão para o Acre de forma emergencial”, disse.

