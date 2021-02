Mais uma ação de socorro foi realizada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesta terça-feira, 23, com o apoio do helicóptero Harpia 4, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Segurança Pública do Estado.

Um paciente acometido pela Covid-19 precisou de transporte imediato, e foi transferido de Brasileia para a capital, Rio Branco. O que levaria horas e poderia ocasionar complicações ao paciente não ocorreu, pois em 40 minutos foi desembarcado no heliponto do Pronto-Socorro de Rio Branco.

“O paciente foi admitido na nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco, localizada no quarto andar do prédio”, explica o diretor-geral do Pronto-Socorro, Areski Peniche.

Graças à parceria entre as instituições, está sendo possível realizar o transporte de pacientes com maior celeridade, para que o atendimento médico necessário seja prestado em tempo hábil, com mais chances de sobrevivência e recuperação em menor tempo. “Uma das ações mais nobres na operação com as rotativas é exatamente a de resgate de enfermos ou de desaparecidos”, explica o copiloto Nayck Trindade, do Harpia 4.

