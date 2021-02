Equipe de Vigilância Sanitária da Sesacre realiza visitas constantes para verificar protocolos. Foto: Odair Leal

Assessoria – Além da pandemia da Covid-19, o Acre enfrenta a cheia dos rios, ocasionando um cenário calamitoso, com dezenas de famílias desabrigadas. Para garantir a saúde daqueles que precisam ficar em abrigos, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), montou estruturas adaptadas para evitar a disseminação do coronavírus.

As ações de engenharia tornaram-se, na atual situação, um pouco mais complexas, pois, além dos números, cálculos e outras características da área, há que se ter o cuidado de manter o distanciamento social para preservar vidas. Assim, a logística de planejamento e construção dos abrigos é diferente.

Por exemplo, entre um bloco e outro, cada um ocupado por uma família, a distância é de dois metros. Além disso, o uso de máscara e cumprimento das medidas de prevenção ao vírus é fiscalizado para evitar que, além do transtorno de não estar no conforto do lar, os cidadãos ainda sejam acometidos pela Covid-19.

Assim, nesta terça-feira, 23, a equipe de Vigilância Sanitária da Sesacre esteve em visita no abrigo que fica no Parque de Exposições, em Rio Branco.

“Estamos fazendo uma vistoria e observamos que está tudo perfeito, dentro das normas: uso de máscara, álcool em gel, limpeza dos banheiros frequente, a farmácia bem adequada, restaurante dentro do padrão. Tudo no seu devido lugar”, destacou o chefe dos fiscais sanitários, Carlos Souza.

Além disso, o Estado conta com a parceria da Vigilância Sanitária Municipal de Rio Branco, que, somando forças, é responsável pela fiscalização do cumprimento dos protocolos dentro dos abrigos.

