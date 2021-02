O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa que é falsa a informação que circula sobre aplicação de multa em motoristas que estiverem conduzindo veículo sem o uso de máscara.

A notícia falsa, que circula na internet e em grupos de Whatsapp, diz que o Detran e a Polícia Militar irão penalizar quem dirigir sem usar máscaras e que o valor referente à penalidade é de R$ 128.

O Detran/AC esclarece que a informação não procede e que toda e qualquer comunicação oficial da autarquia é divulgada no site da Agência de Notícias do Acre e no seu próprio site, como também em suas redes sociais.

“Solicitamos que as pessoas tenham atenção e verifiquem a veracidade quando receberem alguma notícia sobre o Detran, já que, mesmo de boa-fé, podem compartilhar fake news e provocar a desinformação da população”, diz Luiz Fernando Duarte, presidente do Detran/AC.

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

