Assessoria – Para dar apoio ao Estado do Acre, representantes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Ministério da Saúde chegaram a Rio Branco nesta terça-feira,23. Foram iniciadas as tratativas e visitas técnicas que têm por objetivo analisar as principais necessidades em decorrência das situações adversas enfrentadas na unidade federativa.

Solícitos em ouvir as demandas da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, e o assessor da pasta Ridauto Fernandes, juntamente com superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Éden Miranda, participaram de reuniões com o secretário de Saúde, Alysson Bestene e principais gestores de saúde.

As demandas foram apresentadas via documento antes da chegada dos representantes do ministério e discutidas as listas de prioridades entre os pedidos que serão entregues ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, após o retorno à Brasília-DF.

Além das tratativas, a equipe irá verificar as situações pessoalmente e definir a melhor forma de apoio por parte do MS, com relação à dengue, enchentes e Covid.

“Estamos muito felizes em receber o apoio do governo federal, em especial neste momento tão difícil que estamos enfrentando. Acredito que as visitas trarão benefícios significativos para a rede assistência à população”, destaca o secretário de Saúde Alysson Bestene.

