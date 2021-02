Carlos Bolsonaro: Imagem reprodução do Instagram

A quantia somada paga pelo grupo por meio de um site de financiamento coletivo foi de R$ 2.836. As contribuições variaram de R$ 1 a R$ 500.

No total, a campanha de Carlos Bolsonaro gastou R$ 110 mil para as eleições de 2020. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio aprovou as contas do filho do presidente Jair Bolsonaro.

A defesa do vereador afirmou ao tribunal que não teria condição de verificar se um doador é ou não beneficiário do programa do governo federal.

