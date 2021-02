A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Finanças, efetuou na manhã desta terça 23, o pagamento do quadro de servidores municipais. Foram injetados na economia local cerca de 1.3 milhões de reais aquecendo a economia local.

Segundo o Secretário de Finanças Antônio Rocicley, a antecipação se dá graças ao zelo com erário público e a austeridade fiscal.

“Estamos tendo o maior cuidado com os gastos da prefeitura, evitando gastos desnecessários e com isso podendo manter a folha de pagamento em dias mesmo em um momento de pandemia como o que vivemos.” Pontuou o Secretário.

De Brasília o Prefeito Sérgio Lopes destacou que a antecipação do pagamento se dá por causa dos cortes de gastos e equilíbrio nas contas da prefeitura. “Temos nos esforçados para economizar e evitar gastos desnecessários, pois nossa gestão como tenho dito sempre será pauta pela austeridade fiscal, com isso podemos honrar nossos compromissos com os servidores e fornecedores.” Destacou Lopes.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Decreto foi publicado em uma edição extra do DOE e abrange as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.