O Prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo, acompanhados do Presidente da Câmara, Robson Rodrigues, representando o Poder Legislativo, estiveram reunidos, apresentando as prioridades de gestão que serão enviadas aos Senadores e Deputados Federais do Acre solicitando direcionamento e envio de recursos do Orçamento Geral da União de 2021 ao município.

Os Secretários, Emerson Rodrigo (Planejamento), Auciélio Lima (Administração) e Donicélio Nunes (Gabinete) participaram da formulação dos pedidos que foram enviados para Brasília.

“As emendas parlamentares são importantes para toda gestão, por isso, estamos enviando nossas prioridades do ano de 2021 aos nossos parlamentares. Nossa gestão será a de resultados. Esperamos respostas positivas aos pedidos para atender a nossa população”, destacou o Prefeito César Andrade.

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

