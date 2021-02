O prefeito embarcou na tarde desta terça-feira (23), foto: Reprodução

Nesta semana será fechado o Orçamento Geral da União, e o gestor municipal foi convocado para estar presente na capital federal, com objetivo de visitar todos os deputados e apresentar as principais necessidade da cidade.

Além dos recursos para investimentos de forma geral, o prefeito está em busca de apoio para o período pós-enchente, para recuperar toda a parte de infraestrutura e demais áreas afetadas durante a alagação.

O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

“Eu preciso garantir que tenhamos o recurso no pós-enchente, e além disso, todos os anos temos um prazo para que os deputados federais e senadores possam acolher as propostas de emendas parlamentares dos prefeitos, normalmente isso se dá em novembro do ano anterior, só que o orçamento não foi aprovado no ano passado devido a covid, e será aprovado na primeira semana de março, então temos até o dia 1º para apresentar todas as nossas propostas aos deputados e senadores, com os pedidos para cada um deles”, relatou o prefeito.

O Prefeito Zequinha permanece em Brasília em reuniões com os parlamentares até sexta-feira, 26, e no sábado já retorna para Cruzeiro do Sul. Ele enfatizou que a cidade está em boas mãos com os trabalhos do vice-prefeito Henrique Afonso.

“Mesmo assim saio tranquilo, pois tenho um vice o Henrique Afonso está diariamente acompanhando todas as ações do município. Saio esses dias mas deixo o município em excelentes mãos, e tenho certeza que ele dará continuidade ao trabalho e continuará cuidando das pessoas”, finalizou.