Os trabalhos tiveram início na Rua do Breu, no bairro Saboeiro.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na segunda-feira, 22, a recuperação de bueiras nos bairros que apresentaram problemas de drenagem, durante a última enxurrada registrada no município. As ações tiveram início na Rua do Breu, no Bairro Saboeiro.

A Secretaria de Obras realizou um planejamento, montando um cronograma de todas as áreas que necessitam das reparações.

De acordo com o Secretário de Obras, Josinaldo Batista, nesses locais será realizada a retirada das bueiras, para recompor os aterros, fazer a base com berço e alas, para depois recolocá-las, finalizando com a massa asfáltica.

“Começamos hoje a recuperação de bueiras em alguns pontos críticos, que apresentaram problemas durante a enxurrada registrada há alguns dias. Fizemos um planejamento e começamos pelos pontos onde as bueiras ainda existem, só apresentavam algum tipo de problema, que podem ter apenas descanelado ou caído”, enfatizou o secretário.

A programação da prefeitura é levar, a cada semana, os trabalhos para uma área diferente da cidade. Com foco nas áreas atingidas pela cheia dos rios e igarapés.

