Assessoria – A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) continua realizando ações de prevenção e combate à pandemia entre os profissionais que integram seus quadros. Nesta terça-feira, 23, o Setor de Logística e Almoxarifado repassou, a setores das forças, 20 mil máscaras, doadas ao Estado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem auxiliado o Acre na prevenção à Covid.

O novo lote foi assim distribuído: mil máscaras para a Polícia Técnico-Científica, 4 mil para a Polícia Civil, 6 mil para o Corpo de Bombeiros e 9 mil para a Polícia Militar. Essa ação é a sequência de uma programação de apoio aos profissionais no combate e prevenção ao coronavírus, que vem sendo executada pela Sejusp desde o início da pandemia, e reforça as condições materiais necessárias ao trabalho diário dos agentes, como a fiscalização para o cumprimento do decreto nº 5.496.

No Acre, segundo levantamento da secretaria, o índice de contaminação entre os profissionais da Segurança, principalmente os que atuam na linha de frente, atingiu 22%. O titular da Sejusp, Paulo Cézar Rocha dos Santos, lembrou da importância da antecipação da vacinação aos profissionais da segurança pública, enfatizando a relevância desse trabalho no momento crítico que todos enfrentam.

“Apesar do registro do alto índice de infectados entre os agentes da segurança pública, o trabalho não parou, nem vai parar, mas é preciso um olhar diferenciado para esses bravos homens e mulheres que não medem esforços para continuar servindo a população”, enfatiza.

Decreto foi publicado em uma edição extra do DOE e abrange as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus.

