Durante a manhã desta terça-feira, 23, foram entregues donativos através do Projeto Juruá Solidário, idealizado pela primeira-dama Lurdinha Lima, no bairro do Miritizal, em Cruzeiro do Sul.

Foram entregues cestas básicas, fraldas e ração para os animais. Benedito Jacó Nascimento, que mora no Miritizal, foi prejudicado pela enchente e relata que a alimentação, veio para ajudar.

“Essa cesta básica chegou em boa hora, pois nessa situação que estamos muitas pessoas não tem como se manter, então eu quero agradecer as primeiras-damas Lurdinha e Ana Paula, o nosso Prefeito Zequinha Lima, o Governador Gladson Cameli e a todos que estão doando e nos ajudando,” agradeceu.

Os principais pontos de coleta dos donativos são no Ginásio Jader Machado, Núcleo de Educação do Estado, Corpo de Bombeiros e Paróquias Nossa Senhora da Glória, Rosário e Aparecida.

A primeira-dama Lurdinha Lima esteve presente na entrega e destacou a importância da ajuda solidária de todos. “Esse é o momento que precisamos unir forças, para ajudar essas famílias, a doação é um ato de amor, e o cruzeirense tem o coração solidário,” endossou.

Além das pessoas afetadas pela cheia dos rios, também tem muitos animais que foram abandonados, ou estão em situação difícil. Equipes estão passando de barco, para levar ração. As doações estão sendo recebidas no centro de Zoonose.

