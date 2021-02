Durante seu discurso na sessão desta terça-feira (23) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo recomendou que o presidente da Casa, Nicolau Júnior, transmita ao presidente Jair Bolsonaro o anseio de todos os deputados acreanos para que haja uma vacinação em massa no Estado.

Longo destacou que recentemente a vacina da Pfizer foi aprovada para uso definitivo no Brasil, mas até o momento o governo não adquiriu nenhuma dose.

“Somente com a vacinação de todos será possível reabrir totalmente o comércio que hoje vem sendo muito prejudicado com a pandemia. A nossa população inteira e, especialmente os empresários, anseiam por medidas de urgência”, destacou.

Para Longo, o Brasil deveria seguir o exemplo de Israel e do Reino Unido, que já vacinaram mais da metade da população e agora começam a retornar com suas atividades.

O parlamentar considerou ainda que o Acre deve receber um olhar mais atento por parte do governo federal, tendo em vista a crise imigratória enfrentada e o surto de dengue, além da pandemia do coronavírus.

