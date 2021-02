Assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta terça-feira (23), no Congresso Nacional, uma emenda aditiva para a Medida Provisória 1030/2021, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 450 milhões. A emenda do parlamentar inclui um artigo que transfere ao Ministério da Cidadania R$ 110 milhões do crédito extraordinário, com a finalidade de criação do Auxílio Emergencial Extraordinário para atender as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e que foram atingidas pelas enchentes no Estado do Acre.

Além disso, Jesus Sérgio também protocolou no Ministério da Economia e no Ministério da Cidadania um requerimento de indicação, onde solicita a implementação do Auxílio Emergencial Extraordinário aos atingidos pela enchente no Estado do Acre com pagamentos mensais de R$ 600, por beneficiário, e para a mãe chefe de família, o parlamentar solicitou o valor de R$ 1.200. De acordo com a solicitação do deputado Jesus Sérgio, o auxílio deverá ser pago no período de 1º de março a 30 de junho de 2021.

No requerimento e na emenda, Jesus Sérgio destacou ainda a situação de calamidade do Estado e afirmou que simultaneamente à crise sanitária, mais da metade dos municípios do Estado enfrentam cheias históricas de seus rios, interrompendo a ligação viária intermunicipal, invadindo cidades, residências, estradas, plantações, causando prejuízos e desabrigando milhares de famílias, que sem ter para onde ir, dependem do Governo do Estado e das prefeituras para abrigo, alimentação e assistência à saúde. O Estado possui cerca de 800 mil habitantes e hoje tem 120 mil desabrigados pela enchente.

“A população do Acre enfrenta neste momento uma combinação de tragédias com prejuízos econômicos e sanitários incalculáveis, que se somam às perdas de vidas humanas por causa da Covid-19. O nosso povo clama por socorro e não mediremos esforços para buscar ajuda do governo para o Acre. O pagamento deste auxílio extraordinário é muito importante para que as famílias acreanas possam se reerguer e voltar a ter dignidade”, disse o deputado Jesus Sérgio.

Decreto foi publicado em uma edição extra do DOE e abrange as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Jordão, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus.

