A defensora pública geral, Simone Santiago, e o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, visitaram na manhã desta terça-feira, 23, o Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, que abriga famílias moradoras de bairros atingidos pela cheia do Rio Acre.

Acompanhados da vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, e equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh) a visita teve como objetivo conhecer a estrutura do abrigo para avaliar o tipo de atendimento jurídico que a Defensoria Pública pode oferecer às famílias abrigadas no parque.

Na oportunidade, a defensora-geral do Estado, Simone Santiago, reafirmou o compromisso da Defensoria Pública na promoção do acesso à justiça e cidadania daqueles que mais precisam.

“Nesta visita pudemos verificar o excelente trabalho que está sendo realizado com as famílias desabrigadas, e nos colocamos à inteira disposição para auxiliar, por meio de atendimento jurídico, as demandas que forem necessárias”, disse a defensora ressaltando que a situação de vulnerabilidade na qual essas pessoas se encontram é um momento delicado. “Estamos aqui cumprindo a nossa missão institucional de promover o acesso à justiça, direitos humanos e cidadania à população mais vulnerável”.

A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão agradeceu a visita da DPE/AC e ressaltou a importância da parceria entre as instituições.

“A vinda da Defensoria aqui no parque é motivo de grande alegria, pois é um órgão parceiro do cidadão, sempre disposto a ajudar não somente de forma burocrática, mas no trabalho preventivo e de assistência às famílias. Quero agradecer a Defensoria Pública por essa grande parceria junto ao município, em prol dessas pessoas que tanto sofrem por causa das enchentes”, ressaltou a vice-prefeita.

O abrigo no Parque de Exposições oferece assistência social e médica a 101 pessoas pertencentes a 34 famílias. Na capital, 248 pessoas afetadas pelas enchentes, se encontram em abrigos disponibilizados pela prefeitura de Rio Branco.

