Mulher é presa em flagrante ao receber correspondência com R$ 2 mil em notas falsas no Acre — Foto: Polícia Federal Uma mulher foi presa em flagrante, quando recebia uma correspondência com cédulas falsas. A ação foi realizada pela Polícia Federal, em Rio Branco, em conjunto com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, que, durante fiscalização de rotina, suspeitou que a encomenda tinha algum conteúdo ilícito. Do G1 Acre

A PF, então, foi acionada e os agentes acompanharam a entrega. No momento em que a suspeita recebia o pacote, ela foi presa em flagrante. A correspondência continha 20 notas falsas de R$ 100, totalizando R$ 2 mil reais. A mulher foi levada para a Superintendência da Polícia Federal no Acre. Ela foi indiciada por crime de moeda falsa, com pena máxima um anos de prisão.

