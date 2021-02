Bandidos fazem motorista de aplicativo refém e roubam carro em Sena Madureira — Foto: Polícia Militar de Sena Madureira Um motorista de aplicativo, que não teve o nome revelado, foi feito refém na madrugada desta terça-feira em Sena Madureira, no interior do Acre. O homem foi fazer uma corrida no bairro Ana Vieira quando acabou sendo rendido por quatro criminosos. Do G1 Acre

De acordo com o tenente Fábio Diniz, eram quatro bandidos e todos estavam encapuzados. A vítima foi amarrada e levada para o Pólo Moveleiro, que fica no quilômetro 3 da BR-364, sentido Sena Madureira/Manoel Urbano. “Ele foi amarrado e os bandidos saíram em direção à cidade com o veículo. Ele [vítima] conseguiu se soltar, pediu ajuda e chamou a polícia. Nós fizemos buscas, mas não conseguimos lograr êxito. De manhã, as buscas continuaram e, por volta das 14 horas, logramos êxito na apreensão do veículo”, disse. O tenente informou ainda que a Polícia Militar conseguiu algumas informações para ajudar no andamento das investigações para identificar os homens. “Também demos início a alguns elementos no tocante à autoria. O veículo foi encontrado com a chave sem danos, só muito sujo. Soubemos que esse veículo seria usado em possíveis ataques a outras facções. O carro foi achado no Ramal do Lixão, no bairro Segundo Distrito, em Sena Madureira.”

