Assessoria – A democracia é baseada no poder ao povo e sua legitimidade se dá quando todo e qualquer cidadão tem amplo acesso à informações sobre a administração pública. Um direito previsto no artigo 5° da Constituição Federal Brasileira.

Buscando sempre a garantia desse direito ao cidadão e ainda a transparência sobre atos normativos estaduais é que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Casa Civil criaram o Portal da Legislação do Estado do Acre (LEGIS). O objetivo é democratizar o acesso às leis estaduais de modo que o cidadão se mantenha informado sobre direitos e deveres que estão previstos no acervo legislativo estadual.

“Quando idealizamos a ferramenta, junto a equipe de tecnologia da informação, o nosso primeiro rascunho foi: precisamos de uma ferramenta minimalista, prática e eficiente. E com o resultado final, acredito que alcançamos nosso objetivo. Estamos bem satisfeitos e espero que a população utilize esse portal da melhor maneira possível”, destacou Andrey Holanda, procurador geral do Estado.

A ferramenta traz benefícios diretos não só a população de um modo geral, mas também a servidores públicos, advogados e até mesmo a empresários que precisam de facilidade e clareza para poderem atuar com segurança e dentro das normas perante ao poder público.

Ao entrar no site, o cidadão tem acesso a atos normativos estaduais atualizados e compilados, a Constituição Estadual, suas emendas, leis complementares, leis ordinárias e decretos normativos.

Para mais informações acesse: link: www.legis.ac.gov.br

Veja o vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: A Petrobras anunciou, mais um reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. A alta e de 10,2%, após reajuste de R$ 0,23. O preço médio do diesel será de R$ 2,58, depois de aumento de R$ 0,34 por litro, uma elevação de 15%. A gasolina já sofreu aumento de R$ 0,42 por litro. Além dos reajustes da Petrobras, houve elevação do etanol anidro e revisão da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “ A Petrobras já promoveu oito aumentos seguidos no preço da gasolina.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.