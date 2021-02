A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste final de semana atendimento médico itinerante na UBS da Comunidade São Cristóvão km 33 da estrada velha.

Essas ações fazem parte de um pacote de serviços da nova gestão intitulada “Prefeitura em Ação” que tem como prioridade atender bem as pessoas.

Segundo o Prefeito Sérgio Lopes, o objetivo e levar todos os serviços disponíveis até onde a população está. “Esse itinerante de saúde faz parte de um pacote de ações que nossa gestão vai desenvolver, levando sempre os serviços de Saúde, Sociais, Educacionais, e outra políticas públicas a fim de atender melhor nossa gente.”

Segundo informou o Secretário Municipal de Saúde Dr. Cassius Hassem, o Programa de Saúde Itinerante será realizado em todas as comunidades mais distantes. “Vamos levar todos os serviços de saúde disponíveis para as comunidades Rurais a fim de possibilitar que as pessoas possam ter acesso aos serviços básicos de saúde, o nosso objetivo é esse, estar mais perto de nossa população”, afirmou o secretário.

Foram realizados 195 procedimentos sendo: Triagem – 47, Consultas – 47, Consulta com Enfermeira – 08, PCCU – 08, Administração de Vitamina A – 10 (Dose), Vacina – 08, Teste rápido – 52 (01 positivo), Teste rápido covid-19 – 05 (01positivo), Atendimento odontológico 17 procedimento.

