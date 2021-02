O prefeito César e o vice Guarsonio, levando assistência as famílias. Fotos: Assecom

Começou na manhã de Domingo (21), a entrega de sacolões para as famílias da zona rural atingidas pela alagação do Rio Juruá no município. O pouco que estamos recebendo estamos multiplicando para distribuir as famílias que tiveram suas casas diretamente atingidas pela água”, destaca o Prefeito César Andrade.

Maria Luceilda, foi uma das primeiras a receber das mãos do Prefeito e do vice, a cesta básica.