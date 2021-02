Com o intuito de ajudar as famílias que possuem animal de estimação, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Centro de Zoonose e Secretaria de Obras, construiu mais de 10 abrigos para alocar os cachorros das famílias que tiveram que sair de suas casas durante a enchente do Rio Juruá.

Segundo o coordenador do Centro de Zoonose Leonísio Messias, os animais tem atendimento veterinário e a alimentação necessária.

“Os coordenadores de cada abrigo, estão fazendo a comunicação conosco e estamos indo buscar os animais nos locais, pois eles não podem ficar no mesmo lugar, estamos cuidando deles da melhor forma possível, com atendimento veterinário e comida,” relatou ele.

No centro já havia espaços destinado para os cachorros que eram abandonados nas ruas, porém, pela necessidade de espaço para abrigar os animais das famílias que não puderam ficar em suas casas, foi importante providenciar outros lugares, como contou o secretária de obras, Josinaldo Batista.

“Nós construímos mais 10 abrigos, que dependendo da raça do cachorro, pode ficar de 2 a 3 no mesmo espaço, pois temos muita demanda nesse momento, mas estamos dedicados a fazer o melhor,” enfatizou o secretário.

Outra ação que também está sendo desenvolvida é a entrega de ração, através da equipe de Zoonose que está passando de barco nos locais onde as famílias permanecem nas casas, que mesmo com o nível do rio chegando nas residências.

Leonísio pontou também que atos solidários estão fazendo e podem fazer a diferença nesse momento como a doação de ração.

