Acompanhado de seu vice-prefeito, Henrique Afonso, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, foi até a comunidade Valparaíso levar apoio para famílias, que se encontram em situação difícil, diante da alagação que já é a maior da história no município.

“Toda a estrutura e o esforço da nossa gestão estão voltados nesse momento para amenizar o sofrimento das famílias. E nessas áreas ribeirinhas, mais distantes, não poderíamos deixar de estar presentes. É importante que eles percebam que não estão sós diante dessa tragédia. Nós fomos eleitos para cuidar das pessoas!”, disse Zequinha.

Para o vice prefeito Henrique Afonso é hora de união e trabalho: ” Temos que estar juntos. Toda ajuda é bem vinda nesse momento. A nossa preocupação não é apenas com a cidade, mas também com nossas comunidades ribeirinhas que estão sofrendo muito com essa alagação”, disse o vice-prefeito.

Para dona Fátima que vive as margens do rio Valparaíso, essa é a maior cheia de todas: “Nunca tinha visto algo assim. Além subir, como nunca havia subido, a água também está demorando demais pra baixar. Estamos vivendo numa ilha! É uma situação muito difícil”. E seguiu: “Ainda bem que temos um prefeito que vem até aqui, que ajuda e está perto da gente. Só quem faz algo por nós aqui é ele e Deus!”, falou dona Fátima.

Ao todo, 172 famílias, mais de 800 pessoas, vivem nas comunidades as margens do rio Valparaíso, um dos afluentes do rio Juruá.

