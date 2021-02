A polícia informou que o Gefron abordou o caminhão aproximadamente 30 quilômetros antes da cidade de Epitaciolândia, no interior do Acre. Durante a revista no carro transportado, os policiais acharam quatro ‘tijolos’ de cocaína.

O dono do carro confessou ser dono do entorpecente e disse que tinha recebido de um boliviano em Epitaciolândia na sexta (19). O suspeito afirmou que o motorista do caminhão não tinha envolvimento no esquema.