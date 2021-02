A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras está realizando serviços de recuperação de pontos críticos no ramal do Baturité e Estrada Velha.

Segundo informou o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Francisco Frota, os serviços são de recuperação de pontos críticos para garantir a trafegabilidade no referido ramal e na Estrada Velha, além de remover atoleiros será jogado piçarra nas ladeiras disse o mesmo.

O Prefeito Sérgio Lopes que cumpre agenda em Brasília, antes de viajar falou do cronograma de recuperação de ramais e serviços paliativos nessa operação inverno.

“A operação consiste em recuperar pontos críticos e amenizar os problemas tendo em vista o forte volume de chuvas que tem caído nesses últimos dias, más mesmo assim estamos trabalhando e logo após resolver aqui no Baturité e estrada Velha, vamos para o Ramal da Alemanha e Porto Rico.” Afirmou o chefe do executivo.

