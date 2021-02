Ao confirmar a vinda ao Acre na próxima quarta-feira, 24, o presidente da República Jair Bolsonaro acabou cometendo uma fake news. É que em uma rede social, Bolsonaro acabou publicando a fotografia de uma casa retirada de um vídeo filmado em 2013, cerca de oito anos atrás. Na imagem, uma casa é arrastada pela força das águas. as informações são do Ac24horas

A imagem, na verdade, se trata da subida repentina do Rio Liberdade, na divisa dos municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, que no dia 29 de março de 2013 subiu repentinamente, arrastando 6 casas e deixando 200 famílias de ribeirinhos desabrigadas.

O presidente da República confirmou a vinda ao Acre na quarta para acompanhar a situação de mais de 100 mil pessoas atingidas pelas enchentes em cerca de 10 municípios do estado.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: A Petrobras anunciou, mais um reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. A alta e de 10,2%, após reajuste de R$ 0,23. O preço médio do diesel será de R$ 2,58, depois de aumento de R$ 0,34 por litro, uma elevação de 15%. A gasolina já sofreu aumento de R$ 0,42 por litro. Além dos reajustes da Petrobras, houve elevação do etanol anidro e revisão da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “ A Petrobras já promoveu oito aumentos seguidos no preço da gasolina.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.