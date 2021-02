Droga estava escondida dentro de carro abordado na BR-317, próximo de Capixaba — Foto: PRF Um motorista foi preso com mais de 6 quilos de skunk, considerada uma super maconha, durante abordagem de rotina na BR-317, próximo de Capixaba, no interior do Acre. A apreensão ocorreu no domingo (21) e divulgada nesta segunda-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC).

A PRF-AC informou que desconfiou que o veículo tinha algo ilícito e conduziu o carro, juntamente com o dono, para a Unidade Operacional de Rio Branco, que fica na BR-364. O suspeito teria ficado nervoso durante conversa com os policiais. Após acharem o entorpecente, os policiais deram voz de prisão para o motorista. Ele ficou calado e não confessou onde tinha adquirido a droga. Do G1 Acre

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

