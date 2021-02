Crime ocorreu em uma área alagada pelo Rio Juruá. Homicídio é registrado no bairro Lagoa em Cruzeiro do Sul – Foto divulgação/internet

Um homem foi morto com uma facada na noite de sábado (20) no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul. O bairro é um dos alagados na cidade devido à cheia do Rio Juruá. Do G1 Acre