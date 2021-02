O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), realiza o monitoramento constante do nível dos rios e das previsões de chuvas para auxiliar na tomada de decisão dos órgãos de Defesa Civil, tanto municipais quanto estadual. Os relatórios são elaborados pela Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

Todos os anos, nesse período de cheia dos mananciais, a equipe realiza esse trabalho diário de acompanhamento constante do nível dos rios, bem como acessam outras plataformas disponíveis para detalhar ainda mais os produtos lançados. Uma das estratégias adotadas é realizar o monitoramento da chuva acumulada, por meio de satélites, das bacias hidrográficas do estado do Acre, da Bacia do Rio Madeira e da região MAP, que compreende Madre de Dios, no Peru, o Acre no Brasil e Pando na Bolívia.

Assessora – Aqui no site da Agência de Notícias você pode acompanhar os relatórios hidrometeorológicos diariamente. As informações desses relatórios compreendem desde a previsão trimestral de chuvas (janeiro, fevereiro e março de 2021), a previsão semanal, o monitoramento das bacias dos rios Acre, Purus, Tarauacá e Envira (Jurupari) e Juruá.

Periodicamente também são lançados os informativos do produto Hidroestimador, que é resultado de um método que estima a chuva por meio da observação de radares e da temperatura de brilho do topo das nuvens extraídas do canal infravermelho do satélite GOES-16, tendo como resultado taxas de chuva acumulada especializada no território acreano em 24 horas.

Além do monitoramento do nível dos rios, você pode acompanhar as previsões do tempo realizadas por instituições parceiras, como o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), do Ministério da Defesa e o Instituto Nacional de Meteorologia INMET.

O documento produzido pelos técnicos da Sala de Situação consolida as informações de todas as previsões feitas para o Acre. “Lançamos produtos de leitura acessível, que podem ser, inclusive, acessados pela população em geral”, explicou a diretora executiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Vera Reis Brown, que coordena o Cigma.

Sobre o Cigma

Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Cigma oferece informações qualificadas para direcionar as estratégias de políticas do governo. O centro é coordenado pela Sema conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Instituto de Terras (Iteracre), o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Além da Sala de Situação, o Cigma integra as estruturas da Unidade Central de Geoprocessamento do Estado do Acre (Ucegeo), do Escritório de Gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA), e da Divisão de Geoprocessamento (Digeo) do Imac, sob a coordenação da Sema.

