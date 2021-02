Assessoria – O governador Gladson Cameli anunciou uma série de medidas, diante da situação emergencial em que o Acre se encontra, com o crescimento dos números de internações no sistema público de saúde por Covid-19, surtos de dengue e enchentes que já atingem dez municípios, além da crise migratória na fronteira com o Peru.

Na noite deste domingo, 21, o chefe do Executivo anunciou a chegada do quinto lote de vacinas contra a Covid-19 ao estado, previsto para a noite de terça-feira, 23. Diante do recrudescimento da curva epidemiológica da Covid-19, Cameli anunciou também a abertura de mais leitos de UTI e a instalação de usinas de geração de oxigênio hospitalar.

“Solicitei a abertura de mais vagas de UTI e usinas de oxigênio, para que não venham a faltar, caso a demanda pelo insumo na rede hospitalar aumente nos próximos dias.

”Aguardamos a chegada de mais um lote de vacinas contra a Covid-19, inclusive pedi o apoio do Ministério da Saúde para que o Acre, diante da situação emergencial que enfrenta, tivesse uma quantidade maior de doses para imunizar e alcançar mais pessoas neste momento”, anuncia Cameli.

Sensível ao sofrimento dos acreanos, o governador Gladson Cameli vem acompanhando de perto a situação, indo aos municípios, levando ajuda humanitária e buscando de forma incansável recursos junto ao governo federal.

Diante do caos, com enchentes, crise migratória e alta taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, o presidente da República, Jair Bolsonaro, virá ao Acre nesta quarta-feira, dia 24.

“A presidência da República começou a nos dar retorno, autorizando algumas medidas que solicitamos de forma urgente para que o Acre não venha a sofrer um colapso. Uma delas foi a transferência de pacientes com Covid-19 para outros estados, o que já nos foi autorizado”, disse o governador.

