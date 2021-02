Brasil 247 – O jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL, relata que “a entidade Repórteres Sem Fronteira denuncia a estratégia do governo de Jair Bolsonaro de disseminar desinformação sobre a pandemia e lança, nesta segunda-feira, uma campanha pela defesa do direito à informação confiável no Brasil”.

Segundo o jornalista, “a campanha traz uma fotomontagem de Bolsonaro sem roupa, coberto apenas por uma placa que informa o número de mortes causadas pela covid-19 e o número de casos confirmados da doença no país. ‘A verdade nua’, nome da iniciativa da agência BETC Paris, destaca a ‘mportância crucial do jornalismo para garantir o acesso a informações confiáveis sobre a pandemia’”.

“Enquanto a covid-19 provoca estragos no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro contribui para aumentar o número de mentiras em circulação e segue atacando a imprensa – numa tentativa de esconder sua incapacidade de administrar a crise sanitária”, diz um trecho da campanha .

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

