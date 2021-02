Na manhã dessa segunda-feira, 22, um grupo de promotores do Ministério Público visitou abrigos do município, onde estão alojadas as famílias desabrigadas pela cheia histórica do Rio Juruá.

A série de visitas começou no abrigo montado na escola Dom Henrique Ruth, onde 15 famílias estão abrigadas. Para as crianças e adolescentes a prefeitura disponibiliza recriação, atividade físicas, culturais e pedagógicas. Os adultos têm atendimento psicológico e recebem orientações com relação a covid-19. Além do atendimento médico – 24 horas – para todos que estão no abrigo.

O prefeito Zequinha Lima falou sobre a visita do Ministério Público: “Na nossa gestão o Ministério Público será sempre encarado como parceiro. Por isso fiz questão de convidar os promotores para ver de perto a situação dos nossos abrigos e todo o trabalho que está sendo feito. Estamos fazendo tudo que podemos, e buscamos melhorar todos os dias. Por isso, é importante essa visita e as sugestões que partem do Ministério Público e de quem quiser nos ajudar”, falou.

A visita dos promotores também chegou ao ginásio Jader Machado, onde estão as doações feitas ao projeto Juruá Solidário, idealizado pela primeira dama do município, Lurdinha Lima, que tem levantado doações diversas para o auxílio as famílias.

Para o promotor Leonardo Honorato, a resposta da prefeitura para o grave problema da enchente foi muito rápida: ” A prefeitura está de parabéns e os servidores públicos também. Essa ideia de botar famílias em salas individuais é ótima e deu muito certo. Estou muito feliz com o que vi aqui nos abrigos. É um trabalho feito com planejamento, humanizado e digno de elogios”, disse o promotor.

