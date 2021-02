O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região (Rondônia e Acre), por meio do programa Justiça do Trabalho Solidária, Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região – Amatra14 e o Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre – Sinsjustra são parceiros e aderiram neste sábado (20/2).

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG) também manifestou apoio à iniciativa, que é coordenada pelo Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Situações de Emergência ou Estado de Calamidade Devido à Ocorrência de Desastres (GPRD) do MPAC.

Com a repercussão que teve nas redes sociais neste sábado, 20, o DJ Alok, a escritora de novelas Gloria Perez, ex-BBB Gleice Damasceno, entre outros artistas, também aderiram à campanha. O momento é de união e solidariedade, diz procuradora-geral

Com mais de 50 mil casos confirmados e perto de mil mortes, a pandemia do coronavírus tem levado ao colapso o sistema de saúde local, com falta de leitos e médicos para atender a grande demanda, o que fez as autoridades retomarem o estado de alerta máximo.

Soma-se a esse quadro a explosão no número de infectados por dengue, sobrecarregando ainda mais os serviços de saúde e seus profissionais.

As fortes e ininterruptas chuvas que castigam todo o estado neste período invernoso preocupam ainda mais. Com o transbordamento de rios e igarapés, algumas cidades já se encontram parcialmente submersas e milhares de famílias desabrigadas, a exemplo de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira.

Na fronteira com o Peru, a cidade de Assis Brasil vive uma crise humanitária envolvendo imigrantes retidos. Enfrentando dificuldades para abrigar essas pessoas, o município decretou estado de calamidade pública.

“Reafirmamos o nosso compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para que, em união com o poder público e a sociedade civil, possamos superar esse momento dramático. Conclamamos a sociedade para nos unirmos em solidariedade e ajudar a quem mais precisa”, disse a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

A presidente e corregedora do TRT14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, ressaltou neste sábado (20), que “aderir a essa Campanha é de fundamental importância, por se tratar de um ato humanitário. Desse modo conclamo a todos os magistrados, servidores, advogados e a população em geral para que também apoiem e contribuam da maneira que for possível. O momento requer a união e a solidariedade de TODOS”

As doações podem ser feitas em dinheiro por transferência ou depósito bancário (Ag.: 2359-0 / Conta Corrente: 14.300-6), ou (PIX: 63.598.899/0001-40). Em Rio Branco e no interior, o MPAC está recebendo alimentos, água potável, roupas e material de limpeza.

Pontos de coleta:

Edifício-sede- Rua Marechal Deodoro, 472, Centro- Rio Branco

Promotoria de Sena Madureira- Rua Monsenhor Távora, 415 – Centro

Promotoria de Manoel Urbano- Rua José Francisco do Nascimento, 667- São José

