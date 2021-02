O governador Gladson Cameli (PP) não aceita ficar refém do seu partido, o PROGRESSISTA, imagina do MDB, PSD ou qualquer outra sigla que supostamente seja aliada. Faz concessões (porque tem que fazer mesmo), mas não entrega as cerejas do bolo: Educação, Saúde, Segurança, Comunicação e Fazenda.

A pressão por cargos e espaços de poder entre os aliados continua a mesma desde o início do governo. Com a proximidade das eleições de 2022, a tendência é aumentar ainda mais. Gula é o que não falta.

Apesar do cerco, vai tocando o governo da maneira que gosta e pode. São dois anos de muitas idas e vindas. Pagou muitas dívidas, mantém salários em dia, faz parcerias com prefeituras, socorre necessitados, enfrenta pandemia, alagações, estagnação econômica e desemprego.

No jogo bruto do poder o governador conseguiu formar uma boa base junto à população através das redes sociais com quem dialoga diretamente a cada passo que dá. O povo gosta. É quem lhe dá força para não ceder a chantagens políticas. Gladson não é o tipo que aceita ser refém.

