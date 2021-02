O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB) , médico infectologista, acompanhado do advogado do PSB- Acre, Gabriel Maia, protocolaram no Ministério Público Federal um relatório epidemiológico sobre a situação pandemica do Estado do Acre, no que diz respeito à covid-19, o surto de dengue e as cheias históricas dos rios da região. ” Nosso objetivo é sensibilizar o MPF para que esteja conosco nessa luta, visando garantir no MS que a população do Acre seja prioritária na vacinação diante dessa calamidade”..

O deputado já tinha apresentado o relatório ao colegas de parlamento e encaminhou ao Ministério da Saúde e à bancada federal. O infectologista alerta ao MS sobre a grave situação epidemiológica do Acre e pede que o povo acreano seja priorizado na vacinação contra a covid-19, mediante a situação calimotosa que estão enfrentando.

Além de protocolar o relatório no site do MPF, o parlamentar esteve na sede do órgão, na manhã deste sábado (20), para da ciência da iniciativa a todos os acreanos e pede apoio a ação.

Ao apresentar o relatório na ALEAC, Leite pediu que o governador Gladson Cameli e a bancada federal faça esse relatório chegar ao Ministro Eduardo Pazuello.

“Precisamos unir forças neste momento”. O deputado relata que se a vacinação continuar nesse ritmo, a região do estado do Acre pode ter uma nova variante da Sars-Cov2, “Se não tivermos um esforço conjunto com os poderes, a possibilidade de termos uma variante é quase que certeza, pois neste momento das cheias dos rios e os imigrantes na cidade de Assis Brasil, juntar essas pessoas num mesmo local sem termos vacinado é um grande erro”.

“Solicitamos que o Acre seja prioridade no Programa Nacional de Imunização devido a vários fatores que podem colapsar ainda mais o sistema de saúde do Acre, com o aumento de casos de dengue, enchentes dos rios e o conflito migratório que ocorre na cidade de Assis Brasil”, disse o deputado.

O documento traz o seguinte cenário: aumento progressivo de casos novos e de óbitos por covid-19 no Acre, saturação e estrangulamento do sistema de saúde público e privado e a falta de profissionais de saúde, surto de dengue, cheias dos rios acreanos e o conflito migratório na fronteira.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: A Petrobras anunciou, mais um reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. A alta e de 10,2%, após reajuste de R$ 0,23. O preço médio do diesel será de R$ 2,58, depois de aumento de R$ 0,34 por litro, uma elevação de 15%. A gasolina já sofreu aumento de R$ 0,42 por litro. Além dos reajustes da Petrobras, houve elevação do etanol anidro e revisão da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “ A Petrobras já promoveu oito aumentos seguidos no preço da gasolina.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.