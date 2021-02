O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) está em Tarauacá desde o último dia 16 de fevereiro acompanhando de perto e buscando ajuda para a população atingida pela enchente na Região Tarauacá/Envira. O parlamentar ainda está se recuperando e segue em tratamento por causa das sequelas ocasionadas pela Covid-19, que o deixou internado por 15 dias em janeiro de 2021. No entanto, fez questão de ir até a sua cidade para ajudar e se unir ao mutirão que presta socorro às vítimas da cheia dos rios Tarauacá e Muru.

O parlamentar acompanha a agenda da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), na entrega de cestas básicas e em reuniões com equipes do Governo do Estado. E, antes de chegar a Tarauacá, o deputado passou em Rio Branco, onde conseguiu a doação de diversas cestas básicas da Rede de Supermercados Araújo para as pessoas que foram atingidas pela enchente.

Jesus Sérgio visita diariamente os abrigos que o Executivo Municipal organizou para receber as famílias desabrigadas e se juntou a equipe de apoio dos servidores municipais, que está de plantão acolhendo as vítimas da enchente. Ele também sai de canoa para distribuir alimentos e material de limpeza para a população da cidade.

Além disso, Jesus Sérgio foi ainda ao município do Jordão, onde distribuiu cestas básicas enviadas, por uma solicitação do seu mandato, pelo Governo do Estado.

“Estamos vivendo uma enchente jamais vista anteriormente no Acre e junto com esse problema ainda tem a superlotação dos hospitais por causa da pandemia e também por causa do surto de dengue. Sem falar na crise migratória com os haitianos em Assis Brasil. O Acre clama por socorro e não vamos medir esforços para ajudar o nosso povo. Pois, mesmo que o volume dos rios baixe, essas famílias precisam de assistência já que perderam tudo e vão ter que recomeçar do zero”, afirmou Jesus Sérgio.

O deputado federal Jesus Sérgio deverá ir esta semana a Brasília para se reunir com membros do Governo Federal com o objetivo de buscar recursos e socorrer as áreas atingidas pela enchente no Acre.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: A Petrobras anunciou, mais um reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. A alta e de 10,2%, após reajuste de R$ 0,23. O preço médio do diesel será de R$ 2,58, depois de aumento de R$ 0,34 por litro, uma elevação de 15%. A gasolina já sofreu aumento de R$ 0,42 por litro. Além dos reajustes da Petrobras, houve elevação do etanol anidro e revisão da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “ A Petrobras já promoveu oito aumentos seguidos no preço da gasolina.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.