O Estado do Acre vive uma situação dramática com alagações, aumento das mortes por covid e Dengue. Mais de dez cidades com milhares de famílias estão desalojadas. Preocupados com o desabastecimento, a falta de energia, telefonia, alimentos e água para as famílias que não têm para onde ir e enfrentam a cheia dentro de suas casas, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB-AC) criaram o gabinete solidário para levar cestas básicas e galões de água mineral às famílias.

Neste sábado (20), os dois estiveram em Tarauacá, onde perto de 80% da cidade está inundada, e Feijó, que também tem muitas famílias desabrigadas. “Estamos trazendo solidariedade dos nossos gabinetes. Pelo menos 500 cestas básicas e 1.400 galões de água estão sendo e serão entregue nos municípios atingidos. Neste domingo, o Gabinete Solidário estará em Sena Madureira”, informam.

Pelas redes sociais e grupos de WhatsApp, Perpétua e Edvaldo têm incentivado voluntários a participarem da campanha #SOSAcre. “É tempo de solidariedade com os que mais precisam e vamos continuar fazendo a nossa parte. Podemos até não conseguir chegar em todos os lugares que precisam, mas seguiremos ajudando onde pudermos”, diz Edvaldo. Perpétua Almeida acrescenta: “Durante a semana, quando estou nas sessões em Brasília, meu gabinete segue o trabalho de doações e ajuda com a mudança das famílias que precisam procurar abrigo. É fundamental que as pessoas se sintam acolhidas e amparadas”, conclui a deputada.

