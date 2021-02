O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes juntamente com o vice Major Rocha, o deputado estadual Luiz Gonzaga, e os prefeitos de Brasiléia, Fernanda Hassem, e Bujari, Padeiro, estiveram em Tarauacá para ajudar as vítimas da enchente com alimentos neste momento difícil que a cidade enfrenta por causa da cheia dos rios Muru e Tarauacá.

A comitiva esteve na cidade para participar de uma reunião sobre o tratamento de pessoas com autismo no Centro de Estimulação Sensorial em Tarauacá. Aproveitando que estão cumprindo agenda na cidade, os prefeitos, deputado e vice-governador resolveram ajudar as famílias atingidas pela cheia.

O deputado Luiz Gonzaga afirmou que essa ajuda é emergencial porque a cidade de Tarauacá enfrenta dificuldades para alimentar e abrigar as famílias, mas que irá buscar apoio do governo do Acre para auxiliar os atingidos pela cheia na cidade.

“Viemos acompanhar de perto a enchente em Tarauacá e resolvemos comprar sacolões para distribuir entre as famílias que perderam tudo na alagação. Também vou procurar o governador Gladson Cameli para enviar apoio aos desabrigados”, disse o parlamentar.

Já o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da parceria entre os municípios. “Somos todos irmãos e hoje o Acre inteiro passa por dificuldades com a pandemia da covid-19, dengue e algumas cidades com as alagações que o caso de Tarauacá, por isso, deixamos aqui nossa ajuda mesmo que seja simples, mas demostra o carinho que temos com essa gente tão hospitaleira.” Salientou Lopes.

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Rio Branco tem prefeito?? Bocalom está deixando a desejar, até mesmo os vereadores de sua base estão descontentes. Não dá esclarecimentos à população e devido a sua má gestão, já são dois meses que centenas de terceirizados da prefeitura não recebem seus proventos em dia. Prefeito seja transparente!!

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Coronavírus: Saúde colapsada por conta do grande número de pessoas infectadas; enchentes nos Rios: Acre, Yaco, Tarauacá, Purus, Juruá e seus afluentes que tem atingido níveis alarmantes e a inércia do governo federal e da bancada federal acreana. O Acre enfrenta muitos outros problemas sérios. Assista o vídeo e saiba das reais situações em que se encontra o estado do Acre.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.