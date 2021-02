Assessoria – Um homem que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante após cometer um estelionato que findou em um prejuízo de mais R$ 76 mil à empresa Dom Porquito.

Após o recebimento de informações, agentes da Polícia Civil se descolaram até o endereço onde o suposto autor estava. Chegando lá, o veículo do autor (que também foi usado na ação), foi visualizado e submetido a um revista. O procedimento policial possibilitou na apreensão de parte dos produtos como linguiças e calabresas, subtraídos da empresa.

De acordo com o coordenador da ação policial, delegado Igor Brito, a ação foi rápida e exitosa e oportunizou na restituição de 230 caixas de Frios que foram oriundas do crime na “Dom Porquito”.

“Estamos atentos a toda conduta que afronte à ordem pública. O que foi feito hoje, foi nada mais que realizar o papel repressivo, que é característico da atividade Policial Civil. Graças ao trabalho que é desempenhado nesta unidade policial, foi possível a prisão e a restituição dos bens subtraídos em menos de 30 minutos, após comunicados desta ação criminosa”, destoucou.

Ainda segundo informações do coordenador da ação, grande parte da mercadoria seria comercializada na Bolívia, após o transporte dos frios para fronteira.

