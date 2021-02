Assessoria – A União entre os poderes municipal, estadual e federal tem sido fundamental para levar ajuda às famílias afetadas pela maior cheia histórica do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Na manhã deste sábado, 20, o prefeito Zequinha Lima esteve acompanhado do governador do estado Gladson Cameli e do secretário nacional de Defesa Civil Coronel Alexandre Lucas, em visita as áreas alagadas no Rio Juruá e Moa, onde mais de 8 mil famílias já foram atingidas. Nesta manhã o manancial registrou a marca de 14,33 metros.

Algumas pessoas continuam nas casas atingidas, devido a água ainda não ter adentrado totalmente. Para eles, está sendo prestada assistência com entrega de cestas básicas e água potável. O secretário nacional da Defesa Civil veio de Brasília para conhecer de perto a gravidade da alagação na região. Ele parabenizou o esforço da gestão com as ações tomadas diante do agravo.

“Estou tendo uma admiração pelo trabalho do prefeito de Cruzeiro do Sul, da primeira dama, do governador com sua primeira dama também. É impressionante como é importante a gente vir in loco, sentir o sofrimento e a realidade das pessoas, para que possamos trabalhar com elas com mais compromisso, mais amor e mais garra”, salientou o secretário nacional.

Segundo o Secretário Nacional, mesmo com mais de 18 anos de experiência com atuação em desastres em todo Brasil, nunca tinha vivenciado de perto uma experiência como essa. Para ele, a união é fundamental para vencer uma crise desse porte.

“Ainda não tinha tido essa experiência na região Amazônica desse porte. Levo do dia de hoje uma experiência para toda vida, de lição de solidariedade, de garra, de unidade, da união das pessoas, a importância de trabalharmos juntos, independente de qualquer diferença, e parabéns ao prefeito, ao governador e a toda equipe”, enfatizou.

O Prefeito Zequinha Lima agradeceu a visita do Secretário, e se diz otimista com a ajuda do Governo Federal, em prol de ajudar as famílias que mais precisam neste momento.

Isso de certa forma nos dar um alívio, a gente vê o Governo Federal enviando aqui para Cruzeiro do Sul o Secretário Nacional de Defesa Civil, então isso é uma demonstração que o povo está precisando de ajuda. As palavras do secretário aqui dizem tudo, nada melhor do que a gente vir observar, e ele sai daqui dizendo que aprendeu muito.

O governador Gladson Cameli falou da importância entre os poderes, da união das ações em favor das famílias afetadas.

“Estou muito feliz em trazer aqui o Secretário Nacional da Defesa Civil, ao lado do nosso prefeito Zequinha, e juntos vamos conseguir amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas que estão vivendo esse momento da maior cheia da história”, destacou o governador Gladson.

O Prefeito Zequinha finalizou destacando que a gestão municipal tem as famílias como prioridade, e todas as ações primordiais no cuidado com as pessoas.

“Isso para nós é uma motivação, em saber que estamos no caminho certo, e vamos continuar cuidando das pessoas, pois esse é nosso maior compromisso, nosso maior patrimônio são as famílias e estamos muito comprometidos com isso”, finalizou.

